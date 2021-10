CPI da Covid: relatório final vai propor 17 mudanças na legislação

O relatório final da CPI da Covid deve propor 17 projetos com mudanças de lei ou na Constituição. As propostas visam incluir a criminalização de fake news e alterações na lei de lavagem de dinheiro para coibir o financiamento de conteúdo falso. O documento, que será discutido e talvez modificado após pedido dos senadores, deve ser apresentado na próxima quarta-feira, 20, e votado no dia 26.

Segundo informações da CNN, o senador Renan Calheiros (MDB) sugere uma proposta que tipifique e estabeleça punições para o crime de extermínio, além de definir qualificadoras mais gravosas em casos de crimes contra administração pública praticados em situação de calamidade pública ou emergência de saúde.

O documento também recomenda a fixação de um prazo para análise da denúncia de crime de responsabilidade contra o presidente da República, ministros e outras autoridades. Outra sugestão visa criar de um projeto para o pagamento de pensão especial a crianças e adolescentes órgãos em decorrência da Covid-19.

Com o objetivo de evitar a defesa e propagação de tratamentos sem eficácia comprovada contra a doença, o relator destaca mudanças na lei de criação do Sistema Único de Saúde (SUS) para incluir a definição de que os serviços públicos serão embasados nas melhores evidências científicas disponíveis.

Para casos de serviços verticalizados, o senador também quer impedir a interferência de operadoras de saúde no tratamento de pacientes, como o caso da Prevent Sênior, que administra seguros e hospitais.

Um dos pedidos também quer estabelecer que todas as espécies de bancos tenham o termo indicado no nome em língua portuguesa, impedindo outro idioma. O trecho do texto quer evitar casos como o do Fib Bank que, apesar do nome, não é uma organização financeira e emitiu uma carta fiança para viabilizar o contrato da vacina indiana Covaxin, posteriormente cancelado pelo governo federal em decorrência das denúncias reveladas pela CPI.

