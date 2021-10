CPI da Covid determina que Ministério da Saúde explique, em até 24 horas, vacinas represadas

A CPI da Coivd aprovou o requerimento do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) determinando que o Ministério da Saúde preste esclarecimentos em até 24 horas sobre 25 milhões de doses vacinas supostamente retidas. O pedido foi pautado na sessão desta segunda-feira, 18.

Com a decisão, a pasta deve explicar por que esse imunizantes ainda não foram distribuídos à população. O documento foi lido pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que presidia a sessão na ocasião.

Nesta segunda, a CPI ouve vítimas diretas e indiretas da pandemia. Parentes de pessoas que morreram devido à doença e pacientes que ficaram com sequelas decorrentes dela comparecem à comissão.

Parlamentares defenderam a oitiva de hoje como uma forma de demonstrar o sofrimento da população. Dentre os presentes devem estar a enfermeira de Manaus Mayra Pires Lima, que perdeu a irmã na crise da falta de oxigênio na cidade; Antônio Carlos Costa, representante da ONG Rio de Paz; Arquivaldo Bites Leite, que está em tratamento após sequelas da doença; dentre outras vítimas diretas e indiretas da Covid-19.

No final de semana, a cúpula da comissão decidiu adiar a leitura e a votação do relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Incialmente previsto para ser concluído nesta semana, o relatório deve ser lido na quarta-feira, 20, com votação estimada para o dia 26.

