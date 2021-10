Rosa Weber manda à PGR pedido de investigação contra Alcolumbre

17:53 | Out. 15, 2021

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou, nesta sexta-feira, 15, à Procuradoria Geral da República (PGR) um pedido de investigação ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). A solicitação acontece após a demora em agendar uma data para a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro ao STF.

“Determino a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a formação da opinio delicti em feitos de competência desta Suprema Corte, para manifestação no prazo regimental. Postergo a análise do pedido liminar para momento posterior à manifestação ministerial”, decidiu a ministra, em despacho publicado nesta sexta.

Agora, caberá à PGR decidir se há indícios de crime que justifiquem a abertura de um inquérito contra Alcolumbre. O procedimento de envio do caso à PGR é padrão. O pedido foi apresentado por um advogado, que argumenta que o senador estaria utilizando “sua função de presidente da CCJ para buscar vantagens ilegais em troca do andamento da sabatina” de indicado ao cargo de ministro do STF.

André Mendonça foi indicado ao STF pelo presidente em julho deste ano. Cabe a Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, definir uma data para a sabatina de Mendonça, para que, depois disso, a indicação possa ser analisada pelos senadores.

