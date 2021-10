MPF investigará se empresário bolsonarista cometeu crime de homofobia contra senador

O Ministério Público Federal instaurou procedimento para investigar se o senador Fabiano Contarato (Rede) foi vítima de homofobia diante de uma fala do empresário bolsonarista Otávio Fakhoury. O procedimento foi instalado após solicitação da Rede-ES e seguirá com o aval de Contarato. A informação é da coluna do jornalista Lauro Jardim, do O Globo.

O caso foi explanado durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no mês passado, quando Fakhoury estava na condição de depoente e Contarato fez questão de discursar e expor o tema para os outros senadores. À época, o parlamentar cobrou ações da procuradoria e da Polícia Legislativa e defendeu os direitos de grupos LGBTQIA+.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fakhoury fez postagem nas redes sociais onde ironizava um erro de ortografia em postagem de Contarato (o senador escreveu “estado fragancial” quando o correto na ocasião seria “flagrancial”) e foi provocado pelo bolsonarista que escreveu: “O delegado homossexual assumido (Contarato), talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o 'perfumado' que lhe cativou?”.

Na sessão da CPI em que era depoente, após o senador discursar, o empresário bolsonarista pediu desculpas pela postagem.



Tags