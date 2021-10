Lula, Eduardo Bolsonaro, Ciro e outros políticos prestam homenagens pelo Dia dos Professores; veja

Delegado Éder Mauro (PSD), deputado autointitulado "líder da bancada da bala" no Norte, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Lula (PT) e outras figuras públicas, por meio de redes sociais, celebram a importância do professor e da educação de qualidade neste dia 15 de outubro, Dia do Professor. Alguns mencionam conquistas educacionais no Brasil e refletem sobre possíveis melhorias.



A professora Heley de Abreu deu sua própria vida para salvar inúmeras crianças. Estará viva por meio de milhares de brasileiros que a honram como a heroína que é!



Feliz dia dos professores!#diadoprofessor pic.twitter.com/kgfPG3cIgc — Delegado Éder Mauro (@EderMauroPA) October 15, 2021

Em qualquer época histórica - passado, presente e futuro - a professora e o professor serão sempre os personagens mais decisivos na formação humana. Sou professor e filho de professores e sei o valor e a beleza da educação. — Ciro Gomes (@cirogomes) October 15, 2021

Guilherme Boulos (Psol), o senador Fabiano Contarato (Rede), o deputado Marcelo Freixo (PSB) e o governador João Doria (PSDB), parabenizam seus colegas de profissão relembrando a importância da categoria. Delegado Éder Mauro homenageia Heley de Abreu, professora de creche em Minas Gerais que deu sua vida para salvar mais de 25 crianças em 2017, durante massacre.



Ser professor no Brasil de Bolsonaro é um ato de resistência. Feliz dia dos professores a todos meus colegas de profissão! #diadoprofessor — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 15, 2021

Sempre digo que uma das minhas missões é ser professor! Hoje, em especial, quero mandar um forte abraço aos meus colegas de profissão que dedicam a vida ao ensino. Ser professor é transformar vidas! #DiaDoProfessor pic.twitter.com/iP45DQZelm — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) October 15, 2021



Sou filho de inspetor e secretária de escola. Aprendi em casa o poder transformador da Educação, por isso decidi ser professor, para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. É através da Educação que vamos construir um RJ e o Brasil. Feliz Dia dos Professores! #diadoprofessor pic.twitter.com/oQ3KUIsObD — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 15, 2021

Gleisi Hoffmann (PT), Bella Gonçalves (Psol), Luciana Genro (Psol) e Juliana Brizola (PDT) reconhecem os desafios em lecionar no Brasil, exaltam determinação dos professores e criticam medidas governamentais ligadas à educação que colaboram para a precariedade de condições de trabalho. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL) parabeniza professores por lutarem contra o “terror da doutrinação” e a “destruição de valores tradicionais”, com uma foto de Olavo de Carvalho.



Um viva aos professores (as) que com dedicação ensinam nossas crianças e resistem com bravura aos ataques desse governo! Já nos encontramos em muitas trincheiras e vamos continuar juntos em busca de uma educação inclusiva e que valorize nossos educadores (as) #diadoprofessor — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 15, 2021

Neste #DiaDoProfessor é preciso dizer que a situação dos educadores gaúchos é dramática. Leite anuncia R$ 1 bilhão à educação, mas ignora a realidade do magistério. Neste vídeo aponto alguns dos problemas enfrentados pela categoria, totalmente massacrada pelo governo. #ReajusteJá pic.twitter.com/jinOwunkCv — Luciana Genro (@lucianagenro) October 15, 2021

Neste 15 de outubro, Dia dos Professores, meu parabéns a todos aqueles que mantém a dignidade desta nobre função.



Sabemos que não é fácil trabalhar lutando contra o terror da doutrinação e sem se prostituir a favor da destruição dos valores tradicionais.



*Foto: @opropriolavo pic.twitter.com/Ri9qtRSdYz — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) October 15, 2021

Já o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso apoia educação básica para todos como forma de justiça social e garantia de melhores condições de vida. O deputado Alencar Braga (PT) e o ex-presidente Lula (PT) denominam estudar como “arte das artes”, e relembram conquistas da educação no Brasil. Entre outras figuras que também celebram o Dia dos Professores.



Educação básica de qualidade para todos, desde a primeira infância, é o único caminho para a prosperidade e para a justiça social. Alfabetizar na idade certa, evitar a evasão no ensino médio e valorizar o magistério devem ser prioridades. #diadoprofessor — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) October 15, 2021

Embora o Dia Mundial dos Professores proclamado pela Unesco seja dia 5 de outubro, no Brasil, homenagens e comemorações são feitas dia 15. Esse dia foi escolhido porque em 15 de outubro de 1827 o imperador do Brasil, D. Pedro I, decretava uma Lei Imperial que previa a criação de ensino elementar no País, ou seja, escolas de primeiro grau iniciavam seu funcionamento. Anos mais tarde, em 1963, a data foi oficializada em decreto federal. Hoje permanece como feriado escolar, ainda que não se caracterize como feriado nacional ou ponto facultativo.

