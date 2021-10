José de Abreu será candidato a deputado pelo PT; Lula é contra mudança de carreira do ator

10:46 | Out. 15, 2021

Abreu será candidato pelo Rio de Janeiro e atribuiu a decisão ao seu apoio ao ex-presidente Lula (PT) à Presidência da República e Marcelo Freixo, do PSB, ao governo do estado

O ator José de Abreu declarou que irá se lançar como candidato a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Ele atribuiu a decisão ao seu apoio ao ex-presidente Lula (PT) à Presidência da República e Marcelo Freixo, do PSB, ao governo do estado. "A junção de Lula e Freixo é irresistível", conta. A informação é da coluna de Mônica Bergamo da Folha de São Paulo.

Abreu, todavia, diz que Lula é contra a ideia. "Ele acha que hoje, como ator da TV Globo, eu calço 47 [em influência e importância]. Se for deputado, vou calçar 33 pois serei do baixo clero do Congresso [ao se integrar a um colegiado em que será um entre 513 parlamentares]".

Na contramão, o ex-ministro José Dirceu é a favor da candidatura. "Ele diz que, além de seguir calçando 47, vou somar os 33", afirma o ator.

Abreu, por sua vez, já decidiu: "vou abrir mão da minha carreira, do que eu mais amo fazer, que é representar, para ajudar o Lula a reconstruir o Brasil e o Freixo a reconstruir o Rio de Janeiro". O ator é filiado ao PT desde 2013.

