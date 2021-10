Genial/Quaest: 21% dos que votaram em Bolsonaro no 2° turno de 2018 hoje escolheriam Lula

15:51 | Out. 15, 2021

Segundo a pesquisa Genial/Quaest, 52% dos que escolheram Bolsonaro para presidente no segundo turno repetiriam hoje o voto nele, enquanto 21% migrariam para Lula

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) perdeu eleitores para o ex-presidente Lula (PT) entre os que votaram nele no segundo turno das eleições de 2018. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, 52% dos que escolheram Bolsonaro para presidente no segundo turno repetiriam hoje o voto nele, enquanto 21% migrariam para Lula. Outros 12% dizem que votariam branco, nulo ou ainda não sabem dizer.

O levantamento é o quarto realizado pela Genial/Quaest este ano. Outras edições foram publicadas nos três últimos meses: julho, agosto e setembro.

A pesquisa mais recente mostra ainda que, entre os que votaram em Fernando Haddad (PT-SP) no segundo turno de 2018, 79% votariam em Lula e apenas 1%, em Bolsonaro. Outros 12% escolheriam Ciro Gomes (PDT), 3% João Doria (PSDB) e 5% votariam branco ou nulo.

A pesquisa presencial e domiciliar foi feita entre 30 de setembro e 3 de outubro, com 2.048 pessoas. A margem de erro é de 2.2 pontos.

Na amostra, o petista lidera todos os cenários do primeiro e segundo turno. Outra vantagem do ex-presidente, que mantém o desempenho do mês passado, é em relação ao índice de rejeição, equivalente a 43%, ante 65% de Bolsonaro e 56% de Ciro Gomes - terceiro lugar em intenção de votos.



Na média estimada em todos os cenários, Lula se estabiliza com 45% de intenções, o presidente Jair Bolsonaro com 26% e o ex-governador Ciro Gomes, com 11%.

