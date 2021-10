Flávio Bolsonaro faz acordo após demitir grávida ilegalmente de loja de chocolates

A Bolsotini Chocolates e Café Ltda., franquia da rede Kopenhagen, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi fechada neste ano após virar alvo de investigação por suspeita de lavagem de dinheiro operada por Fabrício Queiroz, no gabinete do filho 01 na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota) manteve, em sua loja de chocolates no Rio, uma funcionária sem registro em carteira, deixou de recolher valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a demitiu sem justa causa quando ela estava grávida em 2020.

Segundo reportagem da Folha, após a série de práticas ilegais, o parlamentar e seu ex-sócio Alexandre Santini assinaram um acordo, na semana passada, para encerrar ação trabalhista movida por Bianca de Lima Gomes Loureiro. Ela era balconista, tinha salário de R$ 1.100, trabalhava oito horas diárias e concordou em receber R$ 30 mil de indenização.

A Bolsotini Chocolates e Café Ltda., franquia da rede Kopenhagen no shopping Via Parque, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi fechada em março deste ano, após virar alvo de investigação por suspeita de lavagem de dinheiro do esquema de peculato operado por Fabrício Queiroz, no gabinete do filho 01 na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A petição inicial do processo afirma ainda que a loja do senador também lesou Bianca após não realizar o depósito do FTGS e não ter realizado o recolhimento ao INSS para aposentadoria de auxílio doença. A trabalhadora afirma que, além de atuar como balconista, também acumulava a função de vendedora e recebia um "comissionamento por fora" que, em média, totalizava o valor de R$ 150, segundo a defesa.

“A reclamante [Bianca] foi dispensada no dia 24 de novembro de 2020, e no dia 26 de novembro de 2020 a reclamante compareceu à sede da reclamada e informou aos seus superiores Sr. Thiago, gerente, e ao Sr. Alexandre Ferreira Dias Santini, sócio, o seu estado gestacional com o devido exame comprovando a gravidez, com nove semanas", afirma o processo da funcionária.

Após a empresa recusar-se "a reintegrar a obreira [Bianca] alegando que não teria mais lugar para a mesma, pois já haviam contratado outro empregado para sua função, violando os preceitos legais que protegem a gestante antes e depois do parto”, ao final da petição inicial, a defesa de Bianca afirmou que a soma dos valores devidos a ela era de R$ 55 mil.

Na última semana, foi protocolado no processo um acordo assinado pelo senador, Santini e Bianca. O documento afirma que o filho do presidente e o ex-sócio dele se comprometeram a pagar valores de caráter indenizatório referentes a aviso prévio, vale transporte, vale alimentação e multas, entre outras verbas trabalhistas. O total das quantias a serem pagas é de R$ 30 mil.

Comprovantes bancários apresentados pela defesa de Santini comprovam que os depósitos foram feitos na semana passada. Segundo o documento, ex-sócio de Flávio Bolsonaro fez os recolhimentos ao INSS e FGTS que estavam em aberto.





