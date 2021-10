Datena diz ter certeza de que será o próximo presidente do Brasil

12:32 | Out. 15, 2021

Nas pesquisas em que seu nome aparece, o apresentador tem figurado com intenção de voto de cerca de 5% da população

O apresentador de TV José Luiz Datena confirmou, nesta sexta-feira, 15, sua intenção de concorrer ao Palácio do Planalto em 2022. Confiante, Datena disse ter a certeza de que será “o próximo presidente da República”. A declaração foi dada em entrevista à revista Veja. Filiado ao PSL, ele tem um longo caminho. Seu partido e o DEM anunciaram uma fusão que, se validada pela Justiça Eleitoral, criará a União Brasil, abrindo concorrência interna em caso de candidatura própria ao Palácio do Planalto.

Questionado se via semelhanças entre Lula (PT) e Bolsonaro (sem partido), Datena afirmou que ideologicamente os dois são diferentes, mas que “quase todo o resto” é parecido. O apresentador disse ainda considerar mais fácil tirar Bolsonaro do 2° turno do que Lula. Caso os dois passassem, ele afirmou que não optaria por um ou outro. “Não votaria em nenhum deles. Tenho certeza de que vai dar tudo certo e eu serei o próximo presidente da República”.

Datena ainda disse que só permanece no PSL, após a fusão com o DEM, caso seja o candidato ao Planalto. O apresentador sinalizou que aceitaria participar de prévias contra concorrentes internos como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM), mas caso fosse derrotado avaliaria migrar para outra sigla.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu aceito prévias contra Luiz Henrique Mandetta e Rodrigo Pacheco, porque sou um democrata. Posso participar e ganhar. Agora, se eu perder, não quero ficar e ser candidato nem a governador nem ao Senado, porque tenho convites de outros partidos", pontuou. Datena recebeu convites tanto do PDT, para compor chapa com Ciro Gomes, quanto do PSD de Gilberto Kassab.

Nas pesquisas em que seu nome aparece, o apresentador tem figurado com intenção de voto de cerca de 5% da população. Datena, que diz não ter ideologia política, já foi filiado a partidos como PT, MDB, PP e DEM.



Tags