CPI aprova convocação de médico responsável por parecer contra kit covid

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou a convocação do médico Carlos Carvalho, responsável por coordenar uma análise contra o chamado "kit covid" na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde (Conitec).

O órgão, vinculado ao Ministério da Saúde e responsável pela análise técnica de novos medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), adiou na semana passada uma decisão que poderia barrar o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina como tratamento para pacientes com covid-19.

Carvalho foi escolhido para coordenar a análise sobre uso dos medicamentos e afirmou, em entrevista ao Estadão, que a avaliação foi retirada da pauta da reunião da Conitec por solicitação dele.

Os senadores ainda avaliam se ele realmente irá à comissão, pois teria dito em uma reunião com integrantes da CPI no fim de semana que não poderia apresentar a íntegra do estudo publicamente. Os parlamentares avaliam convocar outros representantes da comissão para falar sobre o assunto.

Além da convocação de Carvalho, a CPI também resolveu agendar novos depoimentos de representantes do Conselho Nacional de Saúde(CNS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e das associações de secretários estaduais e municipais de saúde. As audiências devem ser marcadas para a próxima semana. Os senadores aprovaram ainda a realização de uma audiência com familiares de vítimas da covid-19 no Brasil.

