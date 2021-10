Contratos temporários de professores estaduais são prorrogados até janeiro de 2022

A Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) 07/21, admitindo a permanência do corpo docente de escolas públicas estaduais inalterado até 22 de janeiro de 2022. O projeto é de autoria do governador Camilo Santana (PT).

Devido à pandemia, concursos públicos e seleções foram impossibilitadas por decretos e orientações de especialistas. Os contratos temporários, portanto, já haviam antes sido estendidos até 31 de maio e, posteriormente, 31 de outubro deste ano.



Agora, com o processo de retomada das aulas presenciais, suspensas entre março de 2020 e agosto de 2021, "é inviável a troca de corpo docente", segundo documento de justificativa do governador.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A aproximação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre novembro e dezembro também estão entre as razões para a prorrogação.

Tags