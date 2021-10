Bolsonaro afirma não entender quem vota em Lula

Em diálogo com apoiadores no Palácio do Planalto, o presidente ainda fez uma referência errada a uma frase do petista para atacá-lo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 15, que não entende como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantém como o candidato com mais chances de vitória na eleição de 2022. A fala foi dita em conversa com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada.

“O povo escolhe o seu destino. Nós sabemos aqui o que todas essas pessoas fizeram no passado contra o Brasil. Tem gente que acha que a solução é ele voltar”, disse Bolsonaro. No cercadinho, o mandatário ainda descontextualizou uma frase do petista para atacá-lo. “Eu não entendo parte do povo brasileiro. O Lula fala ‘como pode a polícia prender um jovem só porque roubou um celular?’ É impressionante”, declarou.

Bolsonaro fez menção a um discurso do ex-presidente feito em 2019 em ato político no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). Lula, contudo, discursava sobre a violência policial contra jovens.

“O que nós queremos, na verdade, é que esta gente saiba que este país é nosso. Eu não posso, aos 74 anos de idade, ver essa gente destruir o país que nós construímos. Eu não posso ver aumentar o número de gente dormindo na rua. Eu não posso ver aumentar o número de mulheres jovens vendendo o seu corpo a troco de um prato de comida. Eu não posso ver mais jovem de 14 e 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular, disse o petista na época.

“Se as pessoas tiverem onde trabalhar, se as pessoas tiverem salário, se as pessoas tiverem onde estudar, se as pessoas tiverem acesso à cultura, a violência vai cair. E nós temos que dizer, contra a distribuição de armas de Bolsonaro, nós vamos distribuir livros, vamos distribuir emprego, vamos distribuir acesso à cultura. É esse país que nós queremos e sabemos como construir. É este país que a gente ver todo santo dia eles falarem que é preciso”, acrescentou.

