TCU avalia que pandemia já custou R$ 600 bilhões ao governo federal

Gastos com auxílio emergencial e a aquisição de vacinas estão na lista do maior uso de verbas federais

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira, 14, um relatório que analisa os gastos públicos no combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. De acordo com a avaliação do tribunal, entre março de 2020 e agosto de 2021, um total de R$ 597,6 bilhões foram usados nas ações contra o vírus. A maior parte do dinheiro foi paga ao longo do ano de 2020.

Segundo o estudo, feito pelo ministro Bruno Dantas e aprovado pelos demais magistrados do TCU, foram R$ 524 bilhões usados de março a dezembro. Já em 2021, até o dia 18 de agosto, os gastos foram de R$ 73,6 bilhões. No total, a União aplicou R$ 127,6 bilhões para as despesas da pandemia em 2021, mas grande parte do valor ainda não foi paga.

Gastos com auxílio emergencial e a aquisição de vacinas estão na lista do maior uso de verbas federais. O programa social de ajuda financeira representa 87% dos gastos previstos para 2021, o que representa R$ 63,2 bilhões. Em 2020, o pagamento de auxílio emergencial custou R$ 295,2 bilhões ao governo.

