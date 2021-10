Flávio Bolsonaro é hostilizado ao tomar 2ª dose de vacina contra Covid: "miliciano!"

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) recebeu nesta quinta, 14, a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em Brasília (DF), em meio a gritos de populares contrários ao governo do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O episódio ocorreu numa Unidade Básica de Saúde (UBS) e foi registrado em vídeos que circulam pelas redes sociais.

“Miliciano! Fura fila”, “assassino” e “fora, Bolsonaro” foram alguns dos gritos ouvidos pelo filho 01 do chefe do Executivo. Ao sair do local, o senador da República mostrou o dedo do meio aos que o xingavam no local, segundo informações do portal Metrópoles.

Flávio compareceu ao local de vacinação acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Os dois não pegaram fila e foram direto para a sala de vacinação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja vídeo:

Flávio Bolsonaro recebendo o carinho do povo nas ruas. pic.twitter.com/QJuDwAyR0K — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 14, 2021

Desde o início da pandemia, a família Bolsonaro mantém a defesa por tratamentos comprovadamente ineficazes contra o coronavírus e questiona os imunizantes. O próprio presidente afirmou ontem que não tomará a vacina, pois teria “mais anticorpos do que quem tomou”, teoria desmentida por especialistas.

Sobre o assunto Covid: Bolsonaro diz que não se vacinará e critica imunização obrigatória

Bolsonaro diz que não tomará a vacina contra a Covid-19

'Decidi não me vacinar contra covid', diz Bolsonaro, contrariando autoridades

Bolsonaro volta a criticar vacinas e promete novidade sobre tratamento precoce

Em setembro, outro filho do mandatário, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), foi infectado pelo vírus durante participação em comitiva presidencial que viajou a Nova York. Depois dele, a esposa de Eduardo e a filha, de apenas 11 meses, também testaram positivo para a doença. Na ocasião, a esposa do parlamentar, Heloísa Bolsonaro, fez uma publicação nas redes sociais defendendo o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19.



Tags