"É até um elogio", diz filho de Jango sobre veto de Bolsonaro a homenagem ao ex-presidente

João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, disse que o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao nome do pai em um trecho da BR-153 pode ser considerado "até um elogio". Segundo ele, o pai jamais aceitaria ser homenageado pelo atual chefe do Executivo.

"Jango jamais admitiria ser homenageado por esse atual presidente. Esse veto, partindo de Bolsonaro, é até um elogio. É para colocar no currículo de João Goulart", declarou o filho do ex-presidente ao jornal O Globo. João Vicente classificou a ação como uma "perseguição" ao pai.

Para justificar o veto ao nome de Jango, Bolsonaro alegou que personalidades da história podem ser homenageadas desde que "não seja inspirada por práticas dissonantes das ambições de um Estado Democrático". O veto foi publicado na edição desta quinta-feira, 14, do Diário Oficial da União, mas não especifica as práticas atribuídas ao ex-presidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

João Goulart presidiu o Brasil de 1961 - quando o seu antecessor, Jânio Quadros, renunciou - até o ano de 1964, quando se deu início a Ditadura Militar (1964-1985). A deposição de Jango ocorreu em meio a críticas de opositores que viam sua política excessivamente alinhada à esquerda. Defensores do período militar justificam o golpe como uma solução a uma suposta "ameaça comunista". Essa visão é contestada por grande parte dos historiadores.

Após ironizar a decisão do atual chefe do Executivo, João Vicente destacou ainda ações de Bolsonaro e seus apoiadores que ameaçam as instituições. Segundo ele, nada o surpreende "vindo de Bolsonaro".

"É mais uma perseguição, como tantas outras. Nada me surpreende vindo de Bolsonaro. Ele tem absoluto ódio e resistência a todos que pertenceram à história e não será o corte do nome de Jango de uma rodovia, muito menos da lavra dele, que irá tirar o Jango da história nacional. Tenho minhas dúvidas sobre como ele, Bolsonaro, vai entrar para a história", afirmou.

Ao longo de sua trajetória política, Bolsonaro já defendeu a ditadura, sugeriu o fechamento do Congresso e o fuzilamento do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O presidente classifica a passagem como um período "um pouco diferente do que vivemos hoje" e já exaltou os presidentes militares que governaram o país entre 1964 e 1985.

Tags