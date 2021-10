Vereador de Duque de Caxias (RJ) é morto a tiros; caso é o terceiro em seis meses

Alexsandro Silva Faria, o Sandro do Sindicato, vereador de Duque de Caxias, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira, 13, no município do Rio de Janeiro. O parlamentar do Solidariedade, de 42 anos, foi atingido por tiros de fuzil. Ele é o terceiro vereador assassinado este ano na cidade em pouco menos de seis meses.

Sandro conduzia uma van quando foi atingido com os disparos. Ele morreu na hora.

O vereador exercia seu primeiro mandato após ser eleito, em 2020, com 3.247 votos. A Câmara Municipal de Duque de Caxias divulgou nota de pesar e prestou solidariedade à família de Sandro. A Casa também convocou uma reunião para esta quarta com o intuito de cobrar providências das autoridades policiais

O prefeito de Duque Caxias, Washington Reis, disse, em entrevista à Rádio Tupi nesta manhã, que o governador Cláudio Castro (PL-RJ) entrou em contato quando soube do crime. "O governador Cláudio Castro na hora me ligou e já colocou toda a polícia pra investigar esse caso", contou o prefeito.



Andréa Santos Da Silva, conhecida como Andréia Conselheira (Solidariedade), de 51 anos, assume a cadeira de Sandro na Câmara de Vereadores.

Outros casos

Há um mês, o vereador Joaquim José Santos Alexandre, o Quinzé, de 66 anos, foi assassinado a tiros quando saiu de seu carro em direção à residência em São João de Meriti (RJ). O autor dos disparos, que estava em um veículo, fugiu. Quinzé estava em seu terceiro mandato.

A morte do primeiro parlamentar este ano, todavia, ocorreu em março. Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado (MDB), e o filho dele, Gabriel da Silva, foram assassinados a tiros no bairro Jardim Primavera, em Caxias. Investigações da Polícia Civil levantaram a suspeita de envolvimento do parlamentar com um grupo de extermínio.

Segundo o portal Extra, as mortes colocaram alerta sobre os vereadores, que passaram a reforçar a segurança. Dentre eles está o presidente da Casa, Celso do Alba (MDB), que relatou ter recebido ameaças anônimas.





