Roseno apresenta projeto para permitir que usuário leve sua bicicleta dentro do metrô ou VLT

Um Projeto de Lei (PL) que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) propõe assegurar aos usuários de estações e vagões de metrô e Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) o direito de transportar bicicletas nesses ambientes como forma de incentivo à mobilidade. De autoria do deputado Renato Roseno (Psol), a proposta visa a integração de modais.

De acordo com o texto, “fica assegurado aos usuários dos serviços de metrô e do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Estado do Ceará o direito ao transporte de bicicletas nas estações e nos vagões do serviço”. O projeto prevê ainda a possibilidade de “limitações de horários” e do “número de bicicletas por vagão” para garantir a segurança e o conforto dos demais usuários.



Na justificativa, Roseno aponta que a proposição atende à "demanda formulada por diversos usuários que necessitam usar suas bicicletas para acessar as estações e que precisam completar suas viagens cotidianas através desses modais de transporte público”. Segundo o parlamentar, o impedimento de transportar as bicicletas nas composições representa “verdadeira barreira para o acesso à cidade e para o exercício do direito ao transporte”.

O parlamentar ressalta ainda que a medida já foi implementada como projeto piloto em linhas do VLT localizadas em Sobral. “Em notícia veiculada em seu site oficial, a operadora do serviço reconheceu a importância de tal alternativa para garantir a modicidade nos deslocamentos realizados pelos usuários, vez que poderão completar seus percursos”, escreveu.

Roseno lembra ainda que, caso aprovada, a proposta não implicará em “custos ou obrigações que onerem o Poder Executivo”, uma vez que as estruturas atualmente existentes nas plataformas e composições dos serviços afetados já são suficientes para a garantia do direito. Os critérios, como horário e número de bicicletas, seriam definidos pelo operador do serviço.

Você pode ler o projeto na íntegra clicando aqui.



