Haddad relembra fala preconceituosa de ministro da Educação para rebater críticas de Romário ao PT

Romário fez críticas ao PT durante entrevista e Haddad rebateu as falas do ex-jogador citando as declarações preconceituosas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre crianças com deficiência. "É duro ver o pai de uma delas apoiar um governo que acha que essas crianças atrapalham", escreveu o petista.

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), relembrou a fala preconceituosa do ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, sobre crianças com deficiência “atrapalharem” a aprendizagem de outros alunos na sala de aula, para rebater críticas do senador Romário Faria (PL-RJ) contra o PT.

Durante sua participação no programa do YouTube “Cara a Tapa”, Romário avaliou a situação do país antes de Bolsonaro assumir a presidência. De acordo com parlamentar "antes" o Brasil "estava uma merda". E dando continuidade às duras críticas ao PT, o senador garantiu que prefere votar em Bolsonaro do que no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de 2022.

Para rebater as falas de Romário, Haddad usou seu perfil em uma rede social, nesta terça-feira, 12, ao falar sobre o Dia das Crianças. O ex-ministro da Educação citou o "BPC nas escolas", lançado durante sua gestão à frente da pasta, que auxilia o acesso e permanência de pessoas com deficiência às salas de aula. O petista afirmou ser "duro" ver o pai de uma pessoa com deficiência "apoiar um governo que acha que essas crianças atrapalham". O ex-jogador de futebol é pai de Ivy, de 16 anos, que tem Síndrome de Down.

"Quando eu era ministro, lançamos um programa de inclusão de crianças com deficiência. O 'BPC na Escola' beneficiou 400 mil crianças. É duro ver o pai de uma delas apoiar um governo que acha que essas crianças atrapalham. Feliz dia de todas as crianças!", escreveu Haddad em postagem no Twitter.

Quando eu era ministro, lançamos um programa de inclusão de crianças com deficiência. O "BPC na Escola" beneficiou 400mil crianças. É duro ver o pai de uma delas apoiar um governo que acha que essas crianças atrapalham. Feliz dia de todas as crianças! — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) October 12, 2021



Em agosto, o ministro da Educação Milton Ribeiro afirmou que a inclusão de crianças com necessidades especiais nas escolas "atrapalha" o aprendizado dos demais alunos, além de declarar, posteriormente, que há crianças com "um grau de deficiência que é impossível a convivência”.

“O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial. E assim foi. Eu ouvi a pretensão dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola pública. Eu monto sala com recursos e deixo a opção de matrícula da criança com deficiência à família e aos pais. Tiro do governo e deixo com os pais”, disse Ribeiro.

Depois do ocorrido, Ivy, filha de Romário, chegou a divulgar uma carta nas redes sociais com críticas à fala do ministro. O próprio senador, que também defende pautas de pessoas com deficiência, trocou farpas com Ribeiro, repreendendo sua declaração.

Na carta assinada por Ivy, a adolescente disse estar “muito triste” com as falas do ministro da Educação e frisou que “cada um aprende no seu tempo”. “Sabe, eu tenho síndrome de Down, sou uma pessoa com deficiência, e sou estudante. Estudo para ter futuro e ajudar o meu país. Eu não atrapalho ninguém. Frequento uma escola regular, onde há jovens com e sem deficiência. Cada um aprende no seu tempo, ninguém é igual", afirmou a jovem.

"A minha presença e a de outras pessoas com deficiência não é ruim, muito pelo contrário, desde a escola, meus coleguinhas aprendem uma lição que parece que o Sr. não teve a oportunidade de aprender: a diversidade faz parte da natureza humana e isso é uma riqueza. A fala do senhor revela muita falta de educação. Como pode achar que a deficiência torna alguém incapaz de estudar? A deficiência não nos torna incapaz de nada, basta que tenhamos oportunidade", concluiu.



