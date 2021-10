Jogo Político: "Se houve um erro no passado ele não precisa se repetir", diz vereadora sobre veto a absorventes

18:50 | Out. 12, 2021

Nas redes sociais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) têm acusado opositores de "hipocrisia" por conta de vetos de petistas a projetos similares

Questionada sobre o veto do petista Fernando Haddad à distribuição gratuita de absorventes enquanto era prefeito de São Paulo, a vereadora de Fortaleza Larissa Gaspar (PT) afirmou que um erro não precisa se repetir. Nas redes sociais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) têm acusado opositores de hipocrisia por conta das críticas ao gestor que vetou absorventes para mulheres de baixa renda.

“Se houve um erro no passado ele não precisa se repetir. Se os gestores erraram no passado, esses equívocos têm que ser encerrados. Que se distribuam absorventes, que se desonerem impostos (...) A gente tem que caminhar para frente. Hipocrisia é o presidente gastar milhões no cartão corporativo e vetar uma política pública que foi estimada em 80 milhões de reais”, afirmou a parlamentar.



Em justificativa sobre a decisão, Bolsonaro disse que “quando qualquer projeto cria despesa, o parlamentar sabe que tem que mostrar a fonte de custeio. Quando ele não apresenta… Eu sou obrigado a vetar (...) É irresponsabilidade apresentar um projeto e aprovar sem apresentar fonte de custeio. Isso é feito para desgastar”, disse a apoiadores.



Em 2013, a então presidente Dilma Rousseff (PT), correligionária de Haddad, vetou parte do texto da Medida Provisória (MP) nº 609 que isenta produtos da cesta básica da alíquota do PIS/PASEP e Cofins. O trecho excluído deixou de fora escovas de dente, fraldas descartáveis e absorventes.

