Jogo Político: Larissa Gaspar diz que Bolsonaro vetou absorventes por "ódio pelas mulheres"

A vereadora de Fortaleza Larissa Gaspar (PT) repudiou o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda e disse que ele vetou o tema por conta da "sua misoginia" e do "ódio pelas mulheres". Declaração foi dada nesta terça-feira, 12, em entrevista ao programa Jogo Político.

Gaspar classificou a decisão do presidente como um descaso com a vida de mulheres. "O presidente vetou por sua misoginia e ódio pelas mulheres. Ele vetou porque para ele pouco importa nossa vida, pouco importa se estamos adentrando nos hospitais. Absurdo o veto e a justificativa não justifica", afirmou.

A parlamentar lembrou ainda que, no Ceará, o governador Camilo Santana (PT) "implantou programa de dignidade menstrual e está distribuindo absorventes" apesar da diferença de recursos se comparado à verba da União. "No Brasil de hoje que voltou ao mapa da fome, onde as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, imagine para comprar absorventes", reforçou.



Em justificativa a apoiadores sobre o veto, Bolsonaro disse que quando qualquer projeto cria despesa, o parlamentar "sabe que tem que mostrar a fonte de custeio".

"Quando ele não apresenta eu sou obrigado a vetar (...) É irresponsabilidade apresentar um projeto e aprovar sem apresentar fonte de custeio. Isso é feito para desgastar”, pontuou. Entretanto o texto da proposta aponta que os recursos para a questão seriam oriundos do SUS e de outras fontes.



