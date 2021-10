Jogo Político conversa com vereadora Larissa Gaspar sobre veto de Bolsonaro a absorventes; assista

O Jogo Político desta terça-feira, 12, recebe a vereadora de Fortaleza Larissa Gaspar (PT). Dentre os temas a serem discutidos com a parlamentar, está a recente polêmica gerada a partir do veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à distribuição de absorventes gratuitos para mulheres de baixa renda e outras questões relacionadas à pobreza menstrual. A transmissão começa às 17h30min, ao vivo, nas mídias sociais do O POVO (Facebook, YouTube e Twitter).

O programa relembra também o episódio do último domingo, 10, quando Bolsonaro foi impedido de assistir a um jogo de futebol em Santos (SP) por não estar vacinado contra a Covid-19. A apresentação do Jogo Político fica por conta do jornalista Ítalo Coriolano que estará nos estúdios do O POVO ao lado da também jornalista Gabriela Custódio.

Você pode conferir ainda o quadro Histórias do Poder, com o jornalista Érico Firmo. Ele vai falar sobre os 20 anos de mudança de Jaguaribara para a construção do Castelão.

Já no quadro Alguém me Disse, o editor de Opinião do O POVO, Guálter George, fala sobre articulações envolvendo o ex-senador Eunício Oliveira (MDB) para participar das eleições de 2022.

