MPCE, MPF e MPT realizam ato contra a PEC 05/2021 nesta quarta

Em tramitação na Câmara dos Deputados, proposta é criticada por alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) no Ceará participam na manhã desta quarta-feira, 13, de um ato em defesa do MP e contra a Proposta de Emenda à Constituição 05/2021 (PEC) 05/2021, em tramitação na Câmara dos Deputados. A manifestação está marcada para ocorrer às 9 horas, na sede da Procuradoria Geral da Justiça do Ceará, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.

O tema chegou a ser pautado na Câmara dos Deputados na semana passada, mas teve votação adiada por falta de quórum. A medida altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Segundo o procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, a medida traria "graves consequências para o combate à criminalidade e ao sistema de garantia de direitos do nosso País".

“Em todos os regimes jurídicos democráticos modernos, as decisões meritórias dos promotores e juízes são controladas através de recursos ao próprio sistema de Justiça – e não pelos órgãos de controle externo do Ministério Público e do Poder Judiciário. A PEC 05/2021 é uma ofensa direta à independência funcional dos membros do Ministério Público e também uma ofensa indireta ao espaço de decisão reservado ao Poder Judiciário" afirma o procurador-geral.

Segundo Pinheiro, a PEC "desmantela o sistema de freios e contrapesos". "O Conselho Nacional do Ministério Público não estaria controlando de fora a atividade do Ministério Público, mas na verdade substituindo os procuradores e promotores na tomada de decisões em casos concretos”, reforçou.

Na última sexta-feira, 8, subprocuradores e subprocuradores-gerais da República publicaram um manifesto contra a PEC 5/21, que altera a composição do CNMP. Os signatários defendem a rejeição do texto, sob o argumento de que a sua aprovação causaria um enfraquecimento da independência funcional do órgão e o reduziria a um "sombrio instrumento de opressão e intimidação de seus membros".

Várias unidades e ramos do Ministério Público em todo o país articulam a realização de atos nesse mesmo dia, data em que a matéria pode entrar novamente em pauta para votação no plenário da Câmara. A primeira tentativa foi na última quinta-feira, 7.

PEC 05/2021

A PEC 05/2021, entre outras coisas, dá poderes ao Conselho Nacional do Ministério Público para rever ou desconstituir atos praticados por procuradores e promotores em procedimentos administrativos e em processos judiciais. “Mutatis mutandis”, é como se o CNJ, que não é órgão jurisdicional, pudesse rever ou desconstituir sentenças e acórdãos proferidos por juízes e tribunais em casos concretos.

Os órgãos ministeriais alegam que a mudança enfraqueceria o Ministério Público, bem como inviabilizaria o funcionamento do próprio CNMP, que deixaria de ser um órgão de controle externo para ser um órgão jurisdicional.

"A proposta, caso aprovada, pode comprometer o bom funcionamento de todo o Sistema de Justiça e até mesmo dos próprios órgãos de controle externo, como é o caso do CNMP, lesando por consequência os interesses da sociedade brasileira", afirma o MPCE, em nota.

Ainda segundo o MPCE, a PEC também aumenta o poder de influência do Congresso no CNMP, na medida em que aumenta de duas para três as vagas indicadas pelo Legislativo, permitindo também que a função de corregedor nacional seja exercida por alguém de fora da carreira.





