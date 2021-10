Justiça limita atuação de Camargo na Palmares e o impede de nomear e exonerar funcionários

O juiz Gustavo Chehab, da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, determinou, nesta segunda-feira, 11, que o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, seja afastado das atividades relacionadas à gestão de pessoas da instituição. A medida o impede de nomear e exonerar servidores.

A decisão atende uma ação do Ministério Público do Trabalho (MPT), que pede o afastamento do presidente da Fundação Palmares do cargo por denúncias de assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra funcionários. A informação foi divulgada no último domingo, 29, no Fantástico, da TV Globo.

Segundo o juiz, o afastamento visa “coibir eventuais práticas tidas, a princípio, como abusivas”. Gustavo também proibiu que publicações sejam feitas através dos perfis da Fundação Palmares e de Camargo que possam atacar funcionários, ex-funcionários, testemunhas da ação, representantes da Justiça e imprensa.

“Proibição de — direta, indiretamente ou por terceiros— manifestação, comentário ou prática vexatória, de assédio, de cyberbullying, de perseguição, de intimidação, de humilhação, de constrangimento, de insinuações, de deboches, de piadas, de ironias, de ataques, de ofensa ou de ameaça”, afirma trecho da decisão.

Segundo a denúncia televisionada, servidores do órgão dizem que Camargo associa pessoas de “cabelos altos” a malandros. De acordo com os funcionários, concursados teriam pedido demissão por causa de um clima de terror psicológico criado na instituição sob o comando do atual presidente do órgão, que perseguiria o que ele define por “esquerdistas”.

