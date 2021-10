Izolda admite que não planejava assumir governo em 2022

Cotado para vaga no Senado, o governador Camilo Santana (PT) precisaria deixar o cargo seis meses antes do pleito de outubro para concorrer; vice-governadora diz que lhe cabe cumprir a responsabilidade

A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), disse que não estava em seus planos a possibilidade de assumir o Executivo Estadual. A tendência mais forte neste momento no Abolição é que o governador Camilo Santana (PT) se candidate ao Senado no ano que vem. Nesse caso, o petista precisa deixar o cargo em abril, seis meses antes do pleito de outubro, o que faria com que Cela assumisse a gestão durante o período.

“Penso que é uma possibilidade, não era o meu plano, mas é uma possibilidade e vejo que pessoas como ele (Camilo), uma liderança como ele, claro que isso projeta e faz com que ele seja visto para alçar outros voos. Cabe a mim cumprir a responsabilidade que tenho, mas como falei não seria meu plano não”, declarou em entrevista à Radio Assembleia nesta segunda-feira, 11.

Inicialmente cotada em uma lista de quatro nomes do PDT à sucessão, Izolda disse estar “olhando o horizonte daquilo que couber a mim, no sentido da responsabilidade do lugar que estou”. Na lista de pré-candidatos do grupo governista estão ainda o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), o secretário Mauro Filho (Planejamento e Gestão) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) Evandro Leitão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de admitir que não planejava assumir a gestão estadual nos meses finais, a Cela considera estar preparada e ressalta algo em seu favor. “É a capacidade de formar equipes. Eu costumo brincar dizendo que gosto de gente melhor do que eu, para que possamos ter condição de responder aos desafios. Eu gosto das boas equipes (...) gente capaz e com emoção de ajudar a fazer as coisas. Tudo isso ajuda a cumprir as responsabilidades”.

A pedetista reforçou ainda que “antecipar pautas eleitorais” não ajuda. “Já há movimentação e impacto no sistema de dois em dois anos com as eleições que gera regulação das ações de governos municipais e estaduais. Se a gente antecipa, não tem tranquilidade para governar”.

Ex-secretária de Educação do Ceará, Izolda revelou durante a entrevista que o governo tem “evidências” de que houve atraso na alfabetização do Estado, devido à pandemia. “Foi realizada uma primeira avaliação, que começou ainda no final do 1º semestre e seguiu no início do 2º semestre em alguns municípios. Antes, apenas um pequeno percentual, entre 2% ou 3%, não alcançava os níveis desejados. Agora esse percentual está em cerca de 15%”, disse.

A gestora defendeu o Pacto pela Aprendizagem como uma das ferramentas de combate dos efeitos da pandemia na Educação. A pactuação tem como objetivo recuperar a aprendizagem de estudantes do primeiro ao nono ano, e deve beneficiar mais de 900 mil alunos.

“O governador Camilo Santana convocou a todos para estabelecermos esse pacto para correr atrás do prejuízo, e garantir o nível adequado das crianças”, afirmou, acrescentando que o governo apoiará os municípios com equipamentos e recursos para investimentos.



Tags