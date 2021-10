'Concordo com o ministro', diz Baleia Rossi após queixa de Pontes sobre cortes

12:19 | Out. 11, 2021

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), publicou no Twitter um comentário sobre a reclamação do ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Pontes, após o Ministério da Economia diminuir em 87% uma proposta de aumento de verbas para o setor de ciência e tecnologia neste ano - a queda foi de R$ 690 milhões para R$ 89,8 milhões.

Sobre o assunto Marcos Pontes diz que pensou em deixar ministério depois de corte de verba

Ministro Marcos Pontes diz que corte de verbas é "falta de consideração"

De acordo com o ministro, o corte foi uma "falta de consideração". "Desta vez, concordo com o ministro", afirmou o deputado. "Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de Ciência do Brasil são equivocados e ilógicos. Ainda mais quando são feitos sem ouvir a Comunidade. Científica e Setor Produtivo. Isso precisa ser corrigido urgentemente", publicou Pontes em suas redes sociais.

Desta vez, concordo com o ministro. https://t.co/dXXSyFQeCZ — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) October 11, 2021

