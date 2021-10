Carol Solberg lamenta 600 mil mortes e critica Bolsonaro ao vivo na TV

Depois de vencer uma partida por 2 sets a 0 e conseguir a classificação para a final da segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, a jogadora Carol Solberg, parceira de Bárbara Teixeira, fez novas críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na tarde desse sábado, 9.

Em entrevista ao SporTV, a jogadora lamentou as mais de 600 mil mortes por Covid-19 no Brasil, número alcançado na sexta-feira, 8, e criticou a decisão do presidente de vetar o projeto de lei que permitia a distribuição gratuita de absorventes para jovens de baixa renda e mulheres em situação de rua.

“A gente completou, ontem, 600 mil mortes pelo Covid. Os torneios não podem acontecer sem a gente falar sobre isso. Temos um presidente que ainda está defendendo o tratamento precoce nesta altura do campeonato. Isso é muito sério”, afirmou Carol.

Carol Solberg é gigante pic.twitter.com/iIKk9NwS90 — Minas (@minasdazoeira) October 10, 2021

A atleta estendeu as críticas ao presidente Jair Bolsonaro para além da crise sanitária do coronavírus: “A gente viu, nessa semana, o presidente vetando a distribuição gratuita de absorventes para meninas em situação de vulnerabilidade. Eu tenho orgulho de tantas coisas do Brasil, mas me dói muito ver esse momento”.

O presidente também foi alvo de críticas de Carol em outros momentos. Em setembro de 2020, Solberg gritou “fora Bolsonaro!” depois de uma partida válida pela primeira etapa do Circuito Brasileiro. Solberg chegou a ser denunciada pelo subprocurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do vôlei, Wagner Dantas. A atleta foi punida com uma advertência em primeira instância, mas recorreu. Em julgamento, o pleno do tribunal optou por rever a decisão anterior e a absolveu.

