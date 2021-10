Agenda pós-CPI da Covid: senador Randolfe informa programação em vídeo

10:52 | Out. 10, 2021

Para quem acha que a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19 acabou, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) disse: "A CPI da Pandemia não acaba quando termina! Ainda temos um longo calendário para cumprir". O comunicado foi feito nas redes sociais do senador, nessa sexta-feira, 8.

"Outras consequências virão. Esses relatório, nós estamos dispostos a levar até ao Tribunal Penal Internacional. Não pode tanto trabalho feito ser desperdiçado. A memoria de 600.000 brasileiros exigem e cobram de nós essas providências e nós cumpriremos", conclui Randolfe. Assista ao vídeo clicando aqui ou no player abaixo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nós ainda teremos as consequências dos relatórios do senador Renan Calheiros, portanto nós teremos a agenda pós-CPI", informa o senador Randolfe:

Agenda pós-CPI da Covid

Dia 19 de outubro haverá a leitura do relatório da CPI Covid-19;

Dia 20 de outubro haverá a votação do relatório;

No dia 21, com o relatório aprovado, os senadores irão levar o documento para a Procuradoria Geral da República;

Na sequência no dia 26 de outubro, os senadores estarão com o presidente da Câmara dos Deputados, para confirmar crime de responsabilidade por parte do presidente da República;

Dias 27 e 28 os senadores irão para São Paulo, até a Força Tarefa do Ministério Público Paulista para entregar o relatório e dar continuação as investigações do caso da Prevent Senior.

Sobre o assunto Somente durante a CPI, mais de 170 mil pessoas morreram de Covid-19

Investigado pela CPI, presidente do CFM diz que não mudará orientação de cloroquina para Covid

Na reta final, CPI da Covid é marcada por investigações históricas, confira

No vídeo, Randolfe estava usando um suporte para o braço, também chamado de imobilizador ou tipoia de braço. O senador deslocou o ombro direito durante uma partida de futebol, quando tentou defender uma bola, na manhã do último domingo, 3, durante a cerimônia de inauguração de uma arena esportiva no município de Mazagão.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags