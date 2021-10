Queiroga prevê 354 milhões de doses de vacinas contra Covid para 2022

19:20 | Out. 09, 2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nessa sexta-feira, 8, que a pasta garantiu o total de 354 milhões de vacinas contra a Covid-19 a serem aplicadas na população em 2022. Em entrevista coletiva, o ministro disse que estão garantidos no Programa Nacional de Imunização (PNI) os imunizantes Cominarty (Pfizer) e AstraZeneca.



“Quero assegurar que estamos ainda mais fortes para no ano de 2022, para fazer uma campanha mais bem consolidada ainda, porque o nosso preparo em 2021 nos conferiu experiência e capacidade do país para produzir vacinas com IFA nacional”, disse. Logo depois, ele completou: “Já temos adquiridas ou em tratativas avançadas 354 milhões de vacinas”, acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o ministro, foram avaliadas para a campanha de vacinação de 2022 as vacinas com registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo Queiroga, se a Coronavac obtiver aprovação total da agência de saúde, poderá ser acrescentada na campanha nacional de vacinação de 2022.

“O Brasil avaliou duas vacinas que têm o registro definitivo na Anvisa, essas vacinas são a Cominarty e a da Astrazeneca, e essas duas vacinas já foram incorporadas ao SUS e são muito custo-efetivas”, afirmou. Queiroga disse ainda que o Ministério da Saúde prioriza vacinas que têm registro definitivo na Anvisa.

"Se outra vacina, como por exemplo a vacina da Coronavac, lograr o registro definitivo na Anvisa, pode ser considerada, precisa ser avaliada pela Conitec. A vacina da Janssen, outra também, que o registro é emergencial, se lograr o registro definitivo pode ser incorporada”, completou o ministro.

Tags