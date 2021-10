PDT paga R$ 250 mil mensalmente à João Santana, ex-marqueteiro do PT

Há quase sete meses, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) tem pagado mensalmente R$ 250 mil à empresa do marqueteiro João Santana. A Santana & Associados, Marketing e Propaganda está cuidando do site da sigla, publicidade, nova marca da legenda e até de discursos do ex-ministro Ciro Gomes do presidente da legenda em âmbito nacional, Carlos Lupi.

A informação foi confirmada por Lupi ao portal UOL, após a revista Crusué ter divulgado a informação. Em resposta à revista, o pedetista diz que o contrato teve início em abril deste ano e está sendo compensado com um trabalho “muito bem feito”.

O presidente da sigla ainda destacou que a dedicação do publicitário baiano às redes sociais do partido tem dado retorno.

João Santana já foi o marqueteiro oficial do Partido dos Trabalhadores, tendo contribuído com as campanhas presidenciais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, e Dilma Rousseff, em 2010 e 2014.

Em 2017, Santana foi condenado na Operação Lava Jato a quase oito anos de prisão por lavagem de dinheiro. Ele cumpriu cerca de um ano e meio de reclusão em regime e foi liberado após um acordo de delação premiada.

No ano passado, Santana deu entrevista ao programa "Roda Viva", da TV Cultura, onde afirmou que uma chapa de esquerda encabeçada por Ciro Gomes e tendo Lula como vice teria mais chances de obter êxito em 2022.



