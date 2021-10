Marcos Pontes diz que pensou em deixar ministério depois de corte de verba

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, disse nesta sexta-feira, 8, que se surpreendeu com o corte de 90% em recursos que seriam destinados à pasta via abertura de crédito suplementar. A pedido do ministro Paulo Guedes (Economia), o total de R$ 690 milhões previstos foi dividido com outros ministérios.

As declarações foram feitas em entrevista durante a 1ª Feira Brasileira do Nióbio, que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em Campinas (SP). Pontes afirmou que ficou “muito chateado” com a mudança, e que pensou em deixar o cargo. “Temos dias bons e dias ruins”, declarou, ao explicar que recuou da ideia. “Tenho que continuar para ajudar a levar isso para frente. Eu me sentiria muito mal em sair e deixar todo esse pessoal na mão”, disse.

O ministro também afirmou que deve entrar em contato com oficiais do Ministério da Economia e para a Junta de Orçamento pedindo a reposição da verba. “Quando você lidera uma esquadrilha, tem de ir até o final. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia que você vai voar em céu de brigadeiro com a esquadrilha e dia com antiaéreo. Tem que aguentar pelo bem da ciência", completou.

O Congresso Nacional aprovou na quinta-feira, 7, um projeto que retira recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para ser usados em outras pastas. Cerca de R$ 690 milhões foram realocados a pedido do Ministério da Economia.

O valor que ficará para ser investido em pesquisas será de apenas 55 milhões, 8% do previsto inicialmente. Sem o dinheiro, poderá haver a perda de bolsas e a suspensão do Edital Universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), um dos mais importantes do Brasil.

