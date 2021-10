Somente durante a CPI, mais de 170 mil pessoas morreram de Covid-19

Em maio deste ano, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, passou a levar uma placa com o número de mortes por Covid-19 às sessões. O número era atualizado diariamente pelo parlamentar. Com o fim dos encontros na última quinta-feira, 7, constatou-se que mais de 170 mil pessoas morreram no Brasil desde a primeira vez em que o senador levou a primeira placa às sessões, em 12 de maio.

No período, 173.703 pessoas morreram no País. A fotojornalista Gabriela Briló, do Estadão, que cobre os bastidores da política em Brasília, publicou em seu perfil no Twitter uma peça com as fotos registradas por ela nos dias 12 de maio e 7 de outubro deste ano.

Nesta sexta-feira, 8, o Brasil atingiu a marca de 600 mil mortes por Covid. Em boletim extra divulgado nesta tarde, o consórcio de veículos de imprensa totalizou 600.077 mortos pela doença no País desde o início da pandemia. O número de casos confirmados é de 21,8 milhões.



Amanhã serão 600. Reta final da CPI

Mais de 170 mil vítimas de Covid durante a CPI da Pandemia.

12/05 - 07/10. O dia doze de maio foi o primeiro dia em que os senadores apareceram com as placas em homenagem às vítimas, desde então foram mais de 170 mil mortos. Para @Estadao pic.twitter.com/j912YWpvPW — Gabriela Biló (@gabrielabilo1) October 7, 2021