Roseno defende que Psol tenha candidato ao governo do Ceará; presidente da sigla fala em "unidade"

O deputado estadual Renato Roseno afirma ser favorável a uma candidatura própria de seu partido, o Psol, para disputar as eleições a governador em 2022. Conforme o parlamentar, a participação seria uma “alternativa popular” ao nome apoiado pelo governador Camilo Santana (PT) e ao projeto de oposição encabeçado pelo deputado federal Capitão Wagner (Pros). Enquanto isso, o presidente da sigla, Alexandre Uchôa, vem numa linhada mais cautelosa e defende um “esforço maior pela unidade” entre os partidos de esquerda.

Roseno declara, ao O POVO, considerar fundamental “centrar esforços” para derrotar o bolsonarismo em nível nacional e frear a sua expansão em nível local. A candidatura própria para governador, segundo ele, visaria aumentar a participação popular “na deliberação das políticas e na cultura democrática na sociedade”. A proposta é se diferenciar da atual aliança entre PDT e PT, que, segundo Roseno, “dá sinais de repetição, sem autocrítica nem renovação substantiva”.

Ao mesmo tempo, Roseno lembra que uma candidatura do Psol precisa contrastar com a “oposição de extrema-direita bolsonarista”, que, de acordo com ele, “agrega as expressões mais reacionárias da sociedade''.



Como parte da autocrítica que faltaria ao atual governo, Roseno destaca “a elevada concentração de renda, a queda da agricultura familiar e dos pequenos empreendimentos, os investimentos pesados em segurança pública ostensiva em detrimento de medidas preventivas e promoção social”. Ressalta, também, perceber uma tendência a gastos nocivos ao meio-ambiente.



O presidente estadual do Psol, Alexandre Uchôa, por sua vez, ressalta que a sigla “tem uma inclinação pela candidatura própria historicamente. Mas, com o crescimento da extrema direita no Ceará, exige de nós um esforço maior pela unidade”. De acordo com Alexandre, a candidatura do PSol “não é uma questão de preferência, e sim de cenário”. Caso haja possibilidade de ocorrer uma disputa de programa, a viabilidade da candidatura será, de fato, avaliada pelo partido, mas tudo dependerá do crescimento da “extrema direita” nas pesquisas.



Candidaturas do Psol

O partido já se fez presente em quatro disputas consecutivas pelo comando do Palácio da Abolição. A melhor performance foi em sua estreia, em 2006, com Renato Roseno obtendo 2,75% dos votos. Cid Gomes se elegeu no primeiro turno.



Já em 2010, o nome do PSol foi Soraya Tupinambá, com 0,97% de votos. O governador eleito no primeiro turno foi Cid Gomes (PSB), com 61,27% da preferência dos cearenses.



Em 2014, foi a vez de Ailton Lopes concorrer para governador. Nesta eleição, 2,4% dos eleitores cearense o escolhem no primeiro turno. O segundo turno foi disputado entre Camilo Santana (PT) e Eunício (PMDB), com vitória do petista.



Por fim, na eleição passada, em 2018, Ailton Lopes concorreu novamente pelo Psol, conquistando 2,10% dos votos, o que corresponde a 90.611 eleitores. O vencedor foi o atual governador Camilo Santana (PT), com 79.96% do eleitorado já no primeiro turno.

