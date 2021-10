PEC que amplia poder do Congresso em órgão do Ministério Público divide a Câmara

Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) dando mais poder ao Congresso para indicar membros do órgão une o apoio de parlamentares do Centrão e do PT na Câmara dos Deputados ao passo em que é criticada por membros do Ministério Público por ampliar interferência política no órgão.

O texto original abre margem para que o cargo de corregedor nacional do MP possa ser ocupado por pessoas de fora do órgão. O relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), tem feito alterações que ampliam o peso do Congresso na composição do CNMP. O autor da PEC, deputado Paulo Teixeira (PT-SP), apoiou o adiamento da votação para amadurecer o texto.

A votação da matéria, marcada inicialmente para o dia 7, foi adiada para a semana que vem por conta da falta de acordos e deve passar por aperfeiçoamentos. Um requerimento para retirar a PEC da pauta teve margem apertada de votação, com 216 votos contra e 197 a favor. Para passar, a proposta precisaria de 308 votos em dois turnos entre os deputados.

O CNMP é um órgão responsável pela fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do MP e daqueles que compõem seus quadros. Como exemplo da atuação, nos últimos anos integrantes da Operação Lava Jato têm sido alvo de processos no órgão. O mais conhecido deles é o procurador Deltan Dallagnol.

Atualmente, o CNMP é formado por 14 pessoas nomeadas pelo presidente da República que precisam ser aprovadas pela maioria absoluta do Senado. Desses, Câmara e Senado podem indicar um membro cada. Pela PEC, o número subiria para três, com as casas indicando um nome cada e um terceiro nome sendo alternado entre elas a cada biênio.