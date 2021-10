Ministério da Justiça oficializa troca na superintendência regional da PF no DF

O Ministério da Justiça e Segurança Pública oficializou na noite desta sexta, 8, troca no comando da superintendência regional da Polícia Federal no Distrito Federal. Em edição extra do Diário Oficial da União, foi confirmada a dispensa da função do delegado Hugo de Barros Correia e designado para o cargo de superintendente regional da PF no Distrito Federal o delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos.

Conforme o Estadão/Broadcast Político noticiou mais cedo, o diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, decidiu pela substituição. A superintendência do DF é a responsável por dois dos principais inquéritos que hoje preocupam o presidente Jair Bolsonaro: o inquérito das fake news, que mira em aliados do presidente, e o que tem como alvo suposta prática de tráfico de influência envolvendo o filho "04", Jair Renan.

