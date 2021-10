Lula explica ausência em atos e diz que é "insanidade" falar que o PT é contra impeachment 

Em evento em Brasília nesta sexta-feira, 8, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) justificou não ter comparecido às manifestações pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dizendo ainda não se sentir seguro com a pandemia de Covid-19. Reforçando as palavras pelas redes sociais, o petista disse que não quer transformar os protestos em atos políticos.

Me perguntam por que não vou aos atos. Uma coisa é subir no caminhão um candidato com 40% dos votos e a outra coisa é subir um com 2%. Tenho responsabilidade. Quatro ex-ministros da saúde me pedem pra não ir. E quando eu for vão perguntar por que vou, falando que quero palanque. — Lula (@LulaOficial) October 8, 2021

Lula, no entanto, afirmou que avalia participar dos atos programados para o dia 15 de novembro. O ex-presidente também disse que é "insanidade" afirmar que o fato de ele não ter comparecido aos protestos significa que o PT não apoia o impeachment, já que o partido sempre se posicionou contra Bolsonaro, de acordo com ele.

"Dizer que o PT é contra o impeachment é de uma insanidade... A pessoa que fala que o PT é contra o impeachment poderia perguntar porque o Lira não coloca em votação. Não é a Gleisi [Hoffmann, presidente do PT] que pode colocar em votação, ela está magrinha de tanto gritar impeachment, fora Bolsonaro", afirmou.

Dizer que o PT é contra o impeachment é uma insanidade. Não é a @gleisi que coloca isso em votação, é o Arthur Lira que tem que colocar. A Gleisi tá até magrinha de tanto gritar fora Bolsonaro... Isso é bobagem, não dá pra levar a sério. — Lula (@LulaOficial) October 8, 2021

"O PT não precisa, sinceramente [destas críticas]... É o único partido político que não tem que dizer que é o fora Bolsonaro e quer impeachment. O presidente da Câmara tem mais de 130 pedidos e pode colocar pelo menos um [para andar no Congresso]", acrescentou.

