Entidades alertam que nova PEC pode violar autonomia do Ministério Público

O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e a Associação Nacional dos Membros no Ministério Público (Conamp) lançaram nota conjunta de repúdio à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 005/21. Segundo eles, a medida pode causar “prejuízos sem precedentes” ao Ministério Público e ao sistema de Justiça, além de “danos irreparáveis” à sociedade brasileira.

A nota foi divulgada nesta quarta-feira, após a Câmara dos Deputados decidir iniciar a votação. Para o CNPG e a Conamp, a aprovação da PEC representaria um enfraquecimento da atuação do Ministério Público (MP), pois poderia retirar a garantia de independência funcional do órgão.

A PEC 005/21 deve instituir mudanças quanto à composição da Conamp. Atualmente, há 14 membros no Conselho. Mas, caso o projeto seja aprovado, passariam a ser quinze. A nova vaga seria preenchida por um representante da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal indicada entre membros do MP, independente de ramo ou posição na carreira.

Entre as mudanças, estão também a supressão da vaga do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), cuja indicação passaria a concorrer com as dos Ministérios Públicos estaduais. E a desobrigação de que Corregedor Nacional seja escolhido entre os membros do MP, o que significa que indicados externos também ocupar a função.



O procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas, afirma que a PEC, por permitir rever procedimentos de membros, na esfera administrativa ou judicial, seria “controle do mérito das decisões”. Segundo ele, isso não teria sentido, uma vez que “os Tribunais de Justiça já avaliam essas decisões, existem recursos para isso”.



Além disso, na nota de repúdio, afirma-se que a PEC pode conferir autoridade ao Conselho para revisar a ordem institucional vigente, no sentido de alterar a responsabilidade para atos que constituem o dever funcional dos membros e a utilização do cargo para interferir na ordem pública, política, na organização interna ou na independência das instituições do MP.

