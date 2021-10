Dilma afirma que "elite jamais respeitou o povo" e compara a situação com as falas de Guedes

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou que a elite econômica “jamais respeitou o povo do país”, e que esta “insensibilidade” pode ser vista refletida nas falas do ministro da Economia Paulo Guedes. A declaração da economista foi dada em sua participação no programa Entre Vistas, da Rede TVT, nesta quinta-feira, 7.

Dilma avaliou que entre as causas dos problemas do Brasil, está a elite que se mantém insensível à maior parcela da população. De acordo com ela, esta prática é herança do período da escravidão no país. “Nós temos uma elite que é insensível com o povo brasileiro. (...) A insensibilidade aqui tem origem na escravidão, numa forma pela qual a elite brasileira jamais respeitou a população do país, o povo do país, jamais teve qualquer interesse por ele. E é isso que você vê por exemplo nessas falas do Guedes”, explicou.

Sobre seu discurso no Senado, durante o processo de impeachment, em 2016, quando a petista fez previsões sobre o futuro cenário do Brasil, ela reitera: “Infelizmente, eu estava certa”. “Esse desastre que aconteceu no país estava escrito, era visível naquele momento”, lembra Dilma. “É óbvio que tinha uma conspiração de silêncio da mídia, para que não se visse isso”, complementou.

Para a ex-presidente, o impedimento a seu governo foi justamente uma “conspiração” para assegurar o enquadramento do país em um regime de padrão neoliberal. “Esse padrão que vem sendo imposto ao mundo pela hegemonia dos Estados Unidos. E que aqui é refletido nas nossas elites, que são internacionalizadas”. Na análise de Dilma, é esse um dos motivos pelo qual, no atual governo, os programas sociais perderam espaço. “Não pode colocar o pobre no orçamento, como diz o presidente Lula”, afirmou.

De acordo com Dilma, o ministério da Economia e o próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "não estão nem aí" para a recuperação financeira do país. A ex-presidente afirmou que uma das provas desse desinteresse seria a descoberta das contas offshore de Paulo Guedes, em um paraíso fiscal.

Instabilidades do país

Na avaliação da ex-presidente Dilma, as instabilidades que o país vem sofrendo também são reflexos do “método de um governo neoliberal e neofacista”. “As ameaças sistemáticas feitas aos demais poderes, a forma pela qual ele questiona as urnas em 2022, tudo isso cria deliberadamente a instabilidade”, explicou durante entrevista.

Os impactos desta gestão também seriam vistos no aumento da inflação e na alta do dólar, que, de acordo com a análise da ex-presidente e economista, é algo “absurdo”. Em declarações dadas por Paulo Guedes, em março deste ano, o ministro afirmou sobre a inflação da moeda: “se fizer muita besteira, dólar pode ir a R$ 5”. Atualmente o dólar está na marca de R$ 5,48.

“Eles fizeram todas as bobagens do mundo. Eles cumpriram à risca o receituário da política neoliberal mais radical e, ao mesmo tempo, eles diminuíram a taxa de crescimento do país, não se preocupam em investir em infraestrutura, eles não se preocupam em assegurar condições de desenvolvimento econômico social para o conjunto da população brasileira”, reiterou.

Outras críticas de Dilma ao governo de Bolsonaro foram direcionadas ao que ela chamou de "péssima gestão de energia elétrica”. “Nós corremos risco de racionamento e apagão”, lembrou. Como ex-ministra de Minas e Energia do governo Lula, ela comparou ao apagão ocorrido entre 2001 e 2002 - governo FHC -, mas, de acordo com Dilma, hoje o Brasil teria muito mais condição de enfrentar essa crise.

“Ampliamos hidrelétricas e termelétricas, fizemos gasodutos. A Eletrobras e a Petrobras foram essenciais para enfrentar a crise de apagão. Mas somos catastróficos na área da gestão. Ignoraram todos os sinais de que haveria problema de seca no Brasil, nunca tomaram as providências que deveriam, só de forma atrasada.”

A ex-presidente também citou como problemas da gestão do atual governo a proteção ao meio ambiente atrelada à questão indígena. "Se não pudermos interromper e reconstruir logo (as áreas verdes) teremos um problema seríssimo no futuro, algumas coisas não se recuperam mais", disse. Dilma também lembrou da ameaça da fome crescente no Brasil, que estaria de volta ao Mapa da Fome. "Temos hoje dados de órgãos que mostram que quase 112 milhões de brasileiros, crianças e adultos, passam alguma forma de carência e insegurança alimentar", concluiu.



