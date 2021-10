Bolsonaro desestimula imunização para menores de 20 anos: "Por que a vacina?"

A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto com a presença de alguns ministros. Entre eles, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a desestimular a vacinação contra a Covid-19 para menores de 20 anos. Durante a assinatura dos instrumentos de modernização das normas de segurança e saúde no trabalho, nesta quinta-feira, 7, o chefe do Planalto alegou menor mortalidade entre o público de desta faixa etária e questionou: "Por que vacina?".

A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto com a presença de alguns ministros. Entre eles, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. “O número de mortes por Covid abaixo dos 20 anos está em quanto, hein? Queiroga? Por que a vacina? Meu Deus do céu. Será que um negócio que tão colocando no Brasil e no mundo? É um negócio que tem coragem de falar? Porque perde voto. Vão me chamar de negacionista”, disse Bolsonaro.

O presidente perguntou ao ministro da Saúde sobre a taxa de infecção do público jovem e defendeu que poderia tratar-se, na verdade, de um "negócio" e que "o mundo inteiro vive na hipocrisia". Na faixa etária citada, são mais de 6 mil mortos pela doença. Além disso, a vacinação tem evitado casos mais graves do vírus e internações.

"O número de pessoas que morre por Covid abaixo de 20 anos, tá, hein, Queiroga, 99,999 alguma coisa, não é isso Queiroga? Então, por que vacina, meu Deus do céu? Será que é um negócio que estamos vendo em jogo no Brasil e no mundo? É um negócio que ninguém tem coragem de falar? Porque politicamente não é bom falar. Você perde voto, perde simpatia, vão te chamar de negacionista, de terraplanista. Vivemos na hipocrisia. E quase o mundo todo vive na hipocrisia", disse o mandatário.

Logo depois, Bolsonaro continuou: "O que é fake news? Fake news é aquilo que você contraria a imprensa ou que contraria o G7 da CPI. Isso é mentira. Se você falar qualquer coisa suspeita sobre vacina: 'Meu avó tomou a vacina e não passou bem'. Pronto, isso é fake news. Se botar na sua página, vai ser derrubada. Se bobear, tu vai para a cadeia".

O presidente concluiu sua fala ao dizer que "quando atacam o governo, todos perdem". "Mexem no dólar, na bolsa, tudo fica mais caro. Sentar naquela cadeira e agir com honestidade é castigo. Mas vamos mudar. Estamos num aqueda de braço. Vamos mudar", completou.