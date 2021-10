PTB anuncia expulsão da ex-deputada Cristhiane Brasil, filha de Roberto Jefferson

O PTB anunciou, na última quarta-feira, 6, em seu perfil no Twitter, que expulsará três membros de seus quadros: a ex-deputada federal Cristhiane Brasil, o pastor Fadi Faraj e o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Antes da expulsão, a ex-deputada, que é filha do presidente Nacional da sigla, Roberto Jefferson, afirmou que não seria expulsa.

Além disso, o partido informou que Fadi Faraj e Oswaldo Eustáquio “responderão por denúncia caluniosa após disseminação de fake news sobre o partido, em especial, contra a Vice-Presidente Graciela Nienov”. Nienov assumiu o comando da legenda após Roberto Jefferson ser preso em agosto deste ano. Ela e Cristhiane têm divergências públicas.

Além disso, Fadi Faraj e Oswaldo Eustáquio responderão por denunciação caluniosa após disseminação de fake news sobre o partido, em especial, contra a Vice-Presidente Graciela Nienov.

Cristhiane rebateu o anúncio das redes sociais. "Meu pai está preso em uma abusiva punição prévia e sem direito a defesa. O crime foi ter ofendido um 'intocável'. Parece que foi escolhida para assinar a publicação de 'expulsão' uma (excelentissíssima) 'Alexandra de Moraes'. De cabeça erguida aguardarei seu veredicto", escreveu no Twitter.

Em publicações recentes, a ex-deputada acusou Graciela de estar colocando a “liberdade, a segurança e a saúde” do seu pai em risco e de agir de maneira “autoritária”, se aproveitando da situação para colocar interesses pessoais no PTB. “A Graci está lutando contra moinhos. Não serei expulsa do PTB que é da minha família há quatro gerações. Escrevi esse estatuto (do PTB) e se meus direitos foram negados vou recorrer à Justiça”, pontuou Cristhiane em entrevista recente ao O Globo.

Em novembro do ano passado, a ex-parlamentar já havia sido ameaçada de expulsão ao apoiar a eleição de Eduardo Paes à Prefeitura do Rio, indo contra a orientação do próprio pai, que decidiu pelo apoio à reeleição do então prefeito Marcelo Crivella.



