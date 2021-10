PF faz busca e apreensão contra ex-estagiária de Lewandowski apontada como informante bolsonarista

17:44 | Out. 07, 2021

A ordem foi expedida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Tatiana Garcia Bressan também foi intimada a prestar depoimento

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira, 7, um mandado de busca e apreensão contra a ex-estagiária do gabinete ministro do STF Ricardo Lewandowski, identificada como "informante" do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Tatiana Garcia Bressan também foi intimada a prestar depoimento.

Os policiais estiveram na residência de Tatiana, localizada no Lago Norte, em Brasília, durante a tarde. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news.

Tatiana atuou no gabinete do ministro do STF entre julho de 2017 e janeiro de 2019. A relação entre ela e Allan foi descoberta pela Polícia Federal a partir da quebra de sigilo telefônico do blogueiro.

O conteúdo das conversas veio a público a partir de publicação da Folha de S.Paulo, que teve acesso a trechos do diálogo. Na conversa, Allan diz à ex-estagiária de Lewandowski: "Fique como nossa informante lá". Tatiana Garcia Bressan, por sua vez, se coloca à disposição para vazar informação do STF e responde: "Será uma honra. Estou lá".



À Folha, Tatiana disse que nunca atuou como informante de Allan, e que sua ligação com ele se dava porque ambos foram alunos do escritor Olavo de Carvalho. Já o blogueiro usou as redes sociais para acusar o jornal de quebrar o sigilo de sua fonte jornalística.

As conversas entre Allan e Tatiana tiveram início em outubro de 2018 e se estendem até março de 2020. O primeiro diálogo foi iniciado por Tatiana, que buscou contato com Allan porque tinha interesse em trabalhar com a deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF).

Allan é investigado em dois inquéritos no STF, sendo um que apura disseminação de fake news e outro para identificar financiadores de disparo de mensagens falsas e de atos antidemocráticos. Ambos os inquéritos estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

