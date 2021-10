Paciente da Prevent chora ao falar de ordem para não reanimá-lo em caso de parada cardíaca

14:42 | Out. 07, 2021

O advogado Tadeu Frederico de Andrade disse que recebeu o chamado kit Covid quando foi diagnosticado com a doença e teve piora no quadro. Ele relata ter sido vítima de tentativa de retirá-lo dos cuidados intensivos sem consentimento da família

O advogado Tadeu Frederico de Andrade, paciente da Prevent Senior, reforçou as denúncias contra a operadora de saúde em depoimento na CPI da Covid nesta quinta-feira, 7. A comissão investiga a seguradora por supostamente fazer experimentos em pessoas para testar medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus em alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro.

Em relato emocionado, Andrade relatou que, por orientação de médicos da Prevent, recebeu o chamado kit covid quando foi diagnosticado com a doença e teve uma piora no quadro. Ele ficou 30 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e relatou ter sido vítima de uma tentativa de retirá-lo dos cuidados intensivos sem consentimento da família.



Por telefone, de acordo com o advogado, uma médica da Prevent Senior informou à filha do paciente que ele seria retirado da UTI e iria para um leito paliativo, com aplicação de morfina e determinação para não reanimação em caso de parada. Neste momento, o advogado se emocionou.

A família foi contra a decisão dos médicos e ameaçou ir ao Judiciário, o que teria feito a empresa recuar. "Minha família não concorda nessa reunião com início dos cuidados paliativos, se insurge, ameaça ir à Justiça buscar uma liminar para impedir que eu saia da UTI e ameaça procurar a mídia. Nesse momento, a Prevent recua e cancela o início do tratamento paliativo, ou seja, eu em poucos dias estaria vindo a óbito e hoje estou aqui", relatou o paciente, que se emocionou e chorou durante o depoimento.

Confira o relato:

O paciente da Prevent Senior Tadeu Frederico de Andrade disse que seria retirado da UTI e iria para um leito paliativo, com aplicação de morfina e determinação para não reanimação em caso de parada. O advogado se emocionou: "Em poucos dias estaria vindo a óbito e hoje estou aqui"





