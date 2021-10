Estagiária de Lewandowski que agia como informante não levantou suspeitas na Corte

Embora fosse apoiadora de Bolsonaro, os colegas não desconfiaram do repasse de informações do tribunal, feito pela estagiária, para o blogueiro Allan dos Santos

A estagiária que trabalhava no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, e agia como informante do blogueiro bolsonarista, Allan dos Santos, não chegou a levantar suspeitas durante seu período de trabalho na Corte. As informações são da coluna de Mônica Bergamo para o jornal Folha de S. Paulo.

Além do estágio, Tatiana Garcia Bressan, 45, é dentista e demonstrava um perfil conservador: casada com um empresário e concludente do curso de Direito. Embora fosse assumidamente apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais, nunca chegou a levantar desconfiança dos colegas sobre um possível repasse de informações internas do tribunal para terceiros.

Bressan, que tinha horário reduzido por conta do estágio, costumava estender sua permanência no serviço. Primeiramente, a atitude da ex-funcionária era vista como dedicação ao cargo. Com as investigações que vieram à tona, a verdadeira intenção - colher informações para repassar ao blogueiro, foi exposta.

Um perfil fake nas redes sociais criado pela informante também foi revelado. Na conta, onde divulgava teses bolsonaristas e não poupava ataques ao STF, Tatiana seguia páginas de diversos outros apoiadores de Bolsonaro.

A ex-estagiária deverá ser ouvida no âmbito da apuração do inquérito das fake news em que o blogueiro Allan dos Santos está sendo investigado. O STF está averiguando o envolvimento de Allan no financiamento de ações de desinformação e nos atos antidemocráticos.



