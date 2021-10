Damares chega ao Cariri para acompanhar desdobramentos de resgate de mulheres no Crato

A ministra Damares Alves (Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) chegou na tarde desta quinta-feira, 7, ao Crato, na região do Cariri, onde acompanha os desdobramentos de uma operação que resgatou, em agosto deste ano, 34 mulheres que estavam em cárcere privado.

Segundo Damares, o caso ocorreu em uma unidade de acolhimento de pessoas idosas e com problemas de saúde mental. “Uma das mulheres tinha 91 anos de idade. Elas dormiam em um cômodo que parecia uma jaula e usavam baldes como banheiro”, diz a ministra.

“Era um verdadeiro lugar de tortura, falta de dignidade humana e respeito à pessoa humana”, destacou Damares, em video divulgado nas redes sociais.

Ainda de acordo com Damares, a operação integra ações da pasta no combate à tortura. Ela chegou ao Crato acompanhada de dirigentes de diversas secretarias e órgãos do Ministério, além do deputado cearense Dr. Jaziel Pereira (PL).



