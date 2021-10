Bolsonaro completa um mês de recuo dos ataques ao STF

Após as manifestações de 7 de setembro, marcadas por discursos antidemocráticos, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) completa um mês de seu recuo aos ataques feitos às instituições, principalmente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Um dia depois dos atos, o mandatário divulgou uma carta de pacificação, intitulada “Declaração a Nação” em que pediu harmonia entre os poderes, pregando o respeito às instituições.

A publicação de Bolsonaro, que teve auxílio do ex-presidente Michel Temer, foi uma tentativa de remediar a situação pós-manifestações, e de tentar cessar seu posicionamento agressivo em relação aos ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. A mediação de Temer foi além e o político chegou a intermediar uma ligação entre Moraes e Bolsonaro. Com essa reavaliação de conduta, o presidente e apoiadores pausaram os ataques ao ministro.

Quanto a Barroso, Bolsonaro recentemente fez elogios ao magistrado, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por sua decisão de utilizar as Forças Armadas nas eleições. De acordo com o presidente, com a participação dos militares não há “por que duvidar do voto eletrônico”, um claro recuou em suas críticas ao sistema eletrônico de votação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“As Forças Armadas vão empenhar seu nome, não tem por que duvidar. Eu até elogio o Barroso, no tocante a essa ideia, desde que as instituições participem de todas as fases do processo", disse, em entrevista dada em setembro à revista Veja.

A contrapartida veio, porém, de seguidores mais radicais do presidente, que reprovaram a mudança de atitude de Bolsonaro. Estes apoiadores se manifestaram nas redes sociais com críticas ao mandatário, comparando a trégua com o Judiciário a uma possível rendição do presidente ao sistema chamado de velha política.



Sobre o assunto Filiação de Bolsonaro ao PP avança, mas ainda enfrenta resistência de grupos da legenda

De olho nas eleições 2022

A diminuição da exposição de Bolsonaro também foi uma opção para focar na agenda do presidente para o pleito de 2022. De acordo com seus aliados, as manifestações de 7 de setembro serviram para continuar mostrando a força do chefe do Executivo nas ruas e seu respaldo popular. Seu discurso atual está mais direcionado para as eleições presidenciais e para remediar críticas a seu governo relacionadas, por exemplo, à alta inflação no país e ao crescente preço do combustível.

Bolsonaro também vem dando sinais de possível filiação a legendas do Centrão. O mais provável é que o PP seja a sigla escolhida para a migração do presidente. Apoiadores mais próximos defendem que Bolsonaro necessita de um partido forte e que dê condições para disputar a reeleição.



Nas pesquisas de intenção de voto mais recentes, o mandatário aparece em um constante segundo lugar na disputa, atrás do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Tags