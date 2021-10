Alcolumbre atribui demora na sabatina de Mendonça à "turbulência política"

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) respondeu, nesta quinta-feira, 7, solicitação do Supremo Tribunal Federal (STF) para explicar os motivos da demora para a realização da sabatina do ex-advogado-geral da União André Luiz Mendonça, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para uma vaga no Supremo. Alcolumbre atribuiu o não agendamento da sabatina às "turbulências políticas".

"A votação de indicação de ministro para o STF merece ser precedida de um tempo de amadurecimento político que permita a galvanização das opiniões dos membros do Senado, em especial diante do cenário de turbulência política", justificou, acrescentando que "ainda que houvesse intenção direta em obstar a indicação (...), a atuação obstrutiva é instrumento político legítimo na atividade parlamentar."

Como o O POVO mostrou, na última segunda-feira, 4, Mendonça está prestes a completar 90 dias na fila de espera para ser sabatinado. Ele foi indicado ao STF em 13 de julho, cinco dias antes do início do recesso parlamentar. O Congresso retomou os trabalhos no dia 3 de agosto, mas não houve nenhum andamento no processo.

A prerrogativa de marcar a arguição é do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (DEM-AP), que ao longo dos últimos meses não mostrou disposição para fazê-lo. Dentre os motivos para a demora estariam mágoas entre Alcolumbre e Bolsonaro, agravadas durante a saída do parlamentar da Presidência do Senado.

Especialistas ouvidos pelo O POVO avaliaram que a demora é “inusual” e que ocorre “por conta do desgaste do presidente (Bolsonaro) com outras instituições”. Na visão deles, o tensionamento constante foi um dos motivos para a postergação da sabatina”. Uma das ferramentas do Legislativo para responder às ofensivas do governo federal é obstruir pautas e sessões de interesse do Executivo.

Para assumir a cadeira no STF, o candidato precisa ser sabatinado na CCJ e aprovado pelo plenário da Casa, com ao menos 41 votos. Nas contas de bastidor, aposta-se que Mendonça já tenha o apoio suficiente de parlamentares. Entretanto, sem o primeiro passo do processo de pouco adianta o apoio.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), tentou se manter distante do tema, mas nos últimos tem cobrado uma resolução e disse esperar que a sabatina ocorra ainda em outubro.



