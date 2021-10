STF retoma julgamento que define se Bolsonaro deve depor presencialmente na PF

13:34 | Out. 06, 2021

O Supremo Tribunal Federal (STF) irá retomar, nesta quarta-feira, 4, o julgamento que define se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deverá prestar depoimento presencialmente ou por escrito durante o inquérito que apura supostas interferências de seu governo no comando da Polícia Federal (PF).

As investigações foram abertas após denúncias de Sergio Moro, na sua saída do governo em 2020. Desde então, a Corte já ouviu ministros do governo, bem como delegados da PF relacionados ao caso.

O ex-ministro Celso de Mello havia negado ao presidente da República a possibilidade de optar pelo depoimento por escrito. De acordo com a decisão, por estar na condição de investigado, Bolsonaro não possui qualquer das prerrogativas previstas no artigo 221 do Código de Processo Penal, exclusivas de quem apenas figure como testemunha ou vítima.

Após a aposentadoria do magistrado, o tema retornou a ser debatido quando o ministro Alexandre de Moraes, que assumiu o inquérito, pediu urgência na análise pela Corte. Na audiência, será de responsabilidade do plenário decidir a forma do depoimento, definindo se Bolsonaro irá ser ouvido presencialmente ou se poderá optar e depoimento por escrito.



