PF pede ao STF prorrogação de inquérito contra Bolsonaro sobre vazamento de dados sigilosos

A Polícia Federal (PF) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação do inquérito que investiga Jair Bolsonaro (sem partido) pelo vazamento de documentos sigilosos. Em agosto deste ano, o presidente compartilhou em suas redes sociais um inquérito da PF, na íntegra, que investiga um suposto ataque hacker sofrido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2018.

A intenção de Bolsonaro era corroborar com suas acusações de fraude no sistema eleitoral. O TSE, no entanto, afirmou que os dados não provam qualquer risco às eleições.

Após o ocorrido, a pedido do TSE, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, aceitou a notícia-crime contra Bolsonaro pelo compartilhamento dos dados. O magistrado determinou a abertura de inquérito para investigar os responsáveis na Polícia Federal pelos documentos divulgados pelo chefe do executivo. Moraes também determinou, por meio de envio de ofício, a remoção dos posts das redes sociais de Bolsonaro.

A PF justificou que a extensão do prazo é necessária "considerando a expiração do prazo de permanência do presente inquérito em sede policial e havendo necessidade de prosseguimento da apuração”. Com o pedido de prorrogação, o ministro consultou a opinião da Procuradoria-Geral da União a respeito da extensão de tempo para a apuração do inquérito.

