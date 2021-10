Moraes determina que PF ouça ex-estagiária de Lewandowski ligada a blogueiro bolsonarista

A ex-funcionária será ouvida no âmbito do inquérito das fake news, no qual o blogueiro bolsonarista é investigado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na manhã desta quarta-feira, 6, que a Polícia Federal escute imediatamente a ex-funcionária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski. Ela é tratada como informante do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

A ex-funcionária será ouvida no âmbito do inquérito das fake news, no qual o blogueiro é investigado. Allan também é alvo de apuração do STF que investiga o financiamento das ações de desinformação e os atos antidemocráticos.

Trocas de mensagens reveladas pelo jornal Folha de S.Paulo mostram que o blogueiro pediu a Tatiana Garcia Bressan que atuasse como informante. Ela estagiou no gabinete de Lewandowski de 19 de julho de 2017 a 20 de janeiro de 2019. As conversas teriam começado em 23 de outubro de 2018 e vão até 31 de março de 2020.

O primeiro diálogo entre os dois começou a partir de um contato de Tatiana. Ela procura o blogueiro bolsonarista, demonstrando interesse em trabalhar na equipe da deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), e diz que está no gabinete de Lewandowski.

Nesta quarta, o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL) declarou que mais quatro nomes foram adicionados ao rol de investigados do colegiado. De acordo com ele, Allan dos Santos e os empresários Marcos Tolentino da Silva, Danilo Trento, Otávio Fakhoury, integram a lista, que, segundo o senador, já conta com 36 nomes.

