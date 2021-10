Governo barra emendas do orçamento secreto e gera reação de senadores

O governo federal tem barrado a liberação de recursos de emendas de relator indicadas por senadores. Dos R$ 16,9 bilhões previstos no Orçamento, R$ 6 bilhões foram empenhados até a última sexta-feira, 1°. Parte dos senadores da República tem cobrado o repasse e apoiado o trancamento de pautas do interesse do governo na Casa. A informação é do Estadão.

O chamado “orçamento secreto”, que trocaria a destinação de verbas por apoio político, teria sido criado para fomentar uma base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Congresso. A prática configura o chamado “toma lá dá cá”, criticado por Bolsonaro na campanha de 2018.

Apelidado de “tratoraço”, porque parte dos políticos usou esses recursos para comprar tratores superfaturados, o esquema é criticado por juristas que apontam que a prática desequilibra a balança política, beneficiando aliados do governo, e é pouco transparente.

Sob a condição de anonimato, senadores admitiram ao Estadão que as votações de interesse do governo estão paradas e culpam o ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira (PP-PI), por cancelar os repasses de verbas. Segundo parlamentares, Nogueira defende que o dinheiro só seja liberado após a votação de projetos.

Ciro tem dito que a suspensão tem o objetivo de “reorganizar o jogo” no Senado, Casa que é palco que palco da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid e tem imposto mais derrotas ao governo se comparado à Câmara.

