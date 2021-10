Em Brasília, Lula se reúne com Pros, PSB e Psol no mesmo dia

Petista cumpre agenda de articulações políticas na capital federal desde domingo; compromissos da semana também incluíram encontros com governadores do Nordeste e parlamentares petistas

O ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT) continua cumprindo agenda com lideranças políticas em Brasília. Nesta terça-feira, 5, o petista se encontrou com Eurípedes de Macedo, o presidente do Pros. A legenda, apesar de ter se coligado a chapa Haddad/Manuela em 2018, tem figuras bolsonaristas conhecidas, como o deputado federal Capitão Wagner (Pros).

Além do líder da legenda, estavam presentes na reunião o presidente da Fundação da Ordem Social, Felípe Espírito Santo, e Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT, que acompanhou Lula ao longo do dia de encontros.

“Encontro com os companheiros do PROS aqui em Brasília. Com o presidente do partido, Eurípedes de Macedo, e o presidente da Fundação da Ordem Social, Felipe Espírito Santo. Conversa produtiva sobre a conjuntura nacional e os rumos para sair dessa crise”, escreveu Lula em publicação para as redes sociais.

Lula também se reuniu com membros da bancada do PSB, como o ex-psolista Marcelo Freixo e o deputado federal Alessandro Molon. Segundo o petista, o encontro ocorreu para avaliar a conjuntura política.

“Temos compreensão dos desafios que se impõem para derrotar esse governo que tanto castiga nosso povo. Estamos juntos na luta”, diz post de Lula que marca os deputados federais e Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB.

A última publicação do ex-presidente é com foto ao lado de membros do Psol, legenda a qual o ex-presidente diz, ainda no post, ser grato “pelo apoio nas horas difíceis e por tudo que fizeram na luta pela liberdade” do petista.

Lula está em Brasília desde domingo para reuniões políticas focadas na campanha de 2022. Quando chegou, o presidenciável jantou com governadores do Nordeste, incluindo Camilo Santana (PT). Na segunda, se reuniu com a bancada do PT no Congresso.

